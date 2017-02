Matan a más de 3 personas al día en Tijuana

TIJUANA, Baja California(GH)

Las asesinatos no han cesado en Tijuana.



De acuerdo a cifras oficiales demuestran que el promedio personas asesinadas por día es de 3.4; ayer se encontró el cadáver mutilado de un hombre en el interior de una maleta.



Durante la mañana del sábado se reportaron dos homicidios en distintos puntos de la Ciudad.



El primero de los casos se reportó alrededor de las 1:17 horas en la avenida René del fraccionamiento Los Valles, del cual su ingreso es por el Corredor 2000, con rumbo al municipio Playas de Rosarito.



Varias personas que llamaron al 911 para reportar que se habían realizado varios disparos.



Los primeros agentes en llegar al lugar indicaron que se encontraba una mujer lesionada, quien presentaba múltiples impactos de bala.



Sin embargo, la lesionada, quien hasta el momento no ha sido identificada, perdió la vida en el lugar.



Por lo que los agentes ministeriales, pertenecientes a la Unidad Orgánica de Homicidios Dolosos, recabaron todos los indicios localizados para iniciar con las investigaciones.



El segundo hecho se reportó alrededor de las 8:35 horas del mismo sábado, en el bulevar Pacífico, de la colonia Parque Industrial pacifico, dentro de la delegación San Antonio de los Buenos.



Fueron unos agentes de la Policía Municipal, que por medio de un recorrido, notaron que había una maleta sospechosa recargada en un poste de madera, por lo que decidieron bajar de su unidad y realizar una inspección.



Al irse acercando notaron que de la maleta salían unas piernas, de un hombre, por lo que lo reportaron a la Central de Radio para que acudieran las agentes ministeriales y se hicieran cargo de las investigaciones.



De acuerdo a personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), al abrir la maleta, se descubrió el cuerpo de un hombre que había sido mutilado, quien hasta el momento se encuentra en calidad de desconocido.



También ayer alrededor de las 14:00 se encontró el cuerpo sin vida de un hombre en el panteón Jardines Eternos, la víctima, quien no ha sido identificada, presentaba varios impactos de bala.