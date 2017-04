Acribillan a individuo en Infonavit Río

TIJUANA, Baja California(GH)

Un hombre fue ejecutado con arma de fuego en Infonavit del Río, la madrugada de este lunes, a unos metros de la sede de los poderes municipales, confirmaron fuentes policiales.



Minutos después de la media noche del domingo, agentes de la Policía Municipal acudieron al complejo habitacional Infonavit del Río, ubicado en la avenida Padre Kino, en la Zona Río, donde, minutos antes, vecinos reportaron un ataque con arma de fuego.



A su llegada los policías encontraron a un hombre tendido en una de las aceras de la zona, con múltiples lesiones de arma de fuego.



Al revisar al agredido, ya no presentaba signos vitales, por lo que fue declarado como fallecido.



Elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se hicieron cargo del proceso pericial y, como resultado, se detalló que se localizaron cinco cartuchos percudidos cerca del lugar del ataque.



Identifican a la víctima



El cadáver, entre tanto, fue trasladado a las instalaciones de Servicio Médico Forense, donde más tarde se identificó como Óscar Javier Montemayor Granero, de 40 años.



Oficiales de la Unidad de Homicidios Dolosos de la Policía Ministerial quedaron a cargo de la investigación; hasta ayer, no se tenían detenidos.



En otro hecho, un hombre que fue atacado con arma de fuego en la colonia Emperadores falleció en las instalaciones de Cruz Roja a causa de las lesiones recibidas.



El fallecido fue identificado como Arturo de la Rosa Balmaceda.



Cuerpo con mensaje



Este domingo, alrededor de las 8:35 horas, se registró el hallazgo de un cuerpo con huellas de violencia en la ruta Independencia, a un costado de multiplaza El Águila, perteneciente a la delegación Cerro Colorado, en la zona Oriente de la ciudad.



Peritos dieron a conocer que el cadáver presentaba múltiples lesiones producidas por armas punzo-cortantes y una cartulina sobre el cuerpo con un mensaje escrito, cuyo contenido no fue revelado.



Cifras de la Procuraduría General de Justicia del Estado indican que se han reportado 44 ejecuciones durante abril en Tijuana, con las que suman 376 muertes violentas en 2017.