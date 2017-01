Juez decreta no vinculación a proceso a ex agente

ENSENADA, Baja California(GH)

Evidencian contradicciones en la investigación del ministerio público, y decretan no vinculación a proceso a favor de un individuo que fue acusado por lesiones y daños.



Patricia Moreno Galván, jueza de control de procesos, determinó no vincular a proceso judicial a Sergio “N”, ex agente de la policía, por contradicciones en los testimonios recabados por la fiscalía.



El ministerio público mostró testimonios diversos contra el individuo, y fueron detectados por la juez en el sentido que no coincidían unos con otros y no reflejaban la realidad.



La víctima había denunciado al individuo de haber destrozado una computadora y un celular, y haber causado lesiones en cuello, argumentos que no fueron fundamentados debidamente.



Más en la edición impresa…