Un muerto y dos lesionados tras ataque en Camino Verde

TIJUANA, Baja California(GH)

Ataque con arma de fuego dejó a una persona muerta y a dos lesionadas en la colonia Camino Verde; minutos antes sobre la Vía Rápida se registro un accidente automovilístico en el cual no hubo personas lesionadas solo daños materiales,informaron autoridades.



Cerca de las 9 con 30 minutos de la noche, se reportó un ataque con arma de fuego en la colonia Camino Verde, donde dos personas de sexo masculino resultaron heridos.



Los hombres de entre 20 y 25 años de edad fueron atendidos por socorristas de la Cruz Roja en la calle Vicente Guerrero, donde también acudieron policías municipales y elementos del cuerpo de bomberos de esta ciudad.



En el lugar de los hechos, uno de los lesionados fue declarado sin vida en el lugar, mientras que el segundo agredido fue trasladado a un hospital para recibir atención médica en condición estable.



El sitio fue acordonado, ya que fueron encontrados al menos 10 casquillos percutidos, por lo que agentes ministeriales de la PGJE realizaron las diligencias correspondientes.



El cuerpo del fallecido fue trasladado a SEMEFO y hasta el momento, no se han reportado personas detenidas por el suceso.



Accidente en Vía Rápida





Minutos antes, elementos de la Cruz Roja atendieron un reporte de un accidente automovilístico en Vía Rápida Oriente, a unos metros de la estación del SITT Juan Ojeda, junto a las vías del tren.



El accidente no fue considerado de gravedad, por lo que no hubo heridos tras el choque donde se vio involucrado un solo vehículo.