Hombre extraviado desde el 29 de enero

TIJUANA, Baja California(GH)

La Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a un hombre de 42 años de edad.



El extraviado responde al nombre de César Becerra Aguirre de 42 años de edad.



Media filiación: ojos color café, cabello castaño, tez morena, mentón oval, pesa 60 kilogramos, mide 1.65 metros, complexión delgada, boca grande, labios gruesos, ceja poblada, nariz ancha, frente amplia.



Tatuajes: en pecho y ambos brazos



Señas particulares: cicatriz en la frente



Vestimenta: short azul, camisa, zapatos y chamarra beige



La madre de César Becerra menciona que su hijo salió de su domicilio el 29 de enero del presente año con rumbo al bulevar 2000 y ya no regresó.



Por lo anterior se solicita la colaboración de la ciudadanía, para que en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, lo reporte a la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, o se comunique en Tijuana a los números telefónicos (664) 634-66-21 ó al 900-7430 extensiones 1702 y 1703, o bien al número de emergencias 911 ó al de denuncia anónima 089.