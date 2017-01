Buscan detectar conductores que circulen a exceso de velocidad

ENSENADA, Baja California(GH)

Implementó un puesto de revisión la Policía para detectar conductores que circularan por arriba del límite de velocidad.



El punto de revisión de ubicó alrededor de las 16:00 horas sobre ambos carriles del libramiento Esmeralda, a unos metros de la funeraria.



Los agentes de la Dirección de Tránsito Municipal inspeccionaron documentos, detectaron a los conductores y pasajeros que transitaban sin el cinturón de seguridad.



En el puesto de revisión no había presencia de elementos federales de las oficinas de hacienda o aduanas, como lo afirman las redes sociales.



Edgar Salgado, vocero de Seguridad Pública, informó que este tipo operativos son para revisar que las personas tengan el cinturón de seguridad puesto, no circulen a exceso de velocidad.



Explicó que dos unidades fueron remolcadas a los patios de la Policía, porque los respectivos conductores no traían los documentos como son la tarjeta de circulación.