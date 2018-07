Sentenciados Iban por él y mataron a su mamá

TIJUANA, Baja California(GH)

Había música de banda sonando alto, por eso no se escuchó cuando un hombre entró a la casa, se dirigió, sin detenerse, a la habitación donde estaba Carlos y le apuntó con un arma de fuego que sacó de sus ropas.



-Ahora sí… ya te llegó la hora, vengo a matarte así que levántate porque si no te mataré ahí donde estás -le dijo el asesino a Carlos.



Al momento de jalar el gatillo una señora se colocó entre el gatillero y su víctima, por lo que cuando el primero jaló el gatillo la mujer recibió varios impactos de bala en su humanidad, cayendo inmediatamente al piso, ya sin vida.



Sin embargo, el homicida no desistió y siguió disparando, logrando lesionar al hombre que quería matar desde un principio; al ya no contar con balas, el hombre salió de la casa, ubicada en la Zona Norte.



Residentes del lugar primero marcaron al 911 para denunciar que se acababan de registrar varias detonaciones de arma de fuego y que un hombre había salido corriendo de la casa donde presuntamente se había presentado un ataque.



Después un grupo de vecinos ingresó a la casa, entonces se dieron cuenta que la señora María, quien tenía muchos años viviendo allí, estaba muerta y se le podían ver varias lesiones provocadas con un arma de fuego.



Luego escucharon a un hombre gritar.



-Mi mamá, mataron a mi mamá, está muerta, ¡ah, no me puedo mover, también me dieron! -dijo Carlos, por lo que los vecinos insistieron con sus llamadas al 911, para que mandaran a los paramédicos lo más pronto posible.



-Con permiso, ¿dónde están los heridos? -dijo el primer paramédico que llegó.



-Allá al fondo, pero la mujer ya está muerta -dijo un vecino.

-Llévame a donde está la mujer -pidió el paramédico.



-Por acá -dirigió el vecino.



El paramédico inspeccionó a la señora María, pero pronto se dio cuenta que ya no contaba con signos vitales, por lo que la declararon sin vida.



-Ya no hay nada que hacer, la mujer ha muerto.



Carlos fue atendido en el lugar, sin embargo su mayor dolor fue saber que su madre había sido asesinada en un ataque que iba dirigido a él, por lo que luego de ser estabilizado fue enviado a un hospital de la Ciudad.



El tiempo sirvió para que las heridas físicas de Carlos sanaran, pero también para que las autoridades correspondientes realizaran las investigaciones pertinentes para poder detener a la persona responsable del homicidio.



Fue gracias a la información proporcionada por el mismo Carlos, relacionada con la identificación del asesino, como las autoridades lograron ubicar y detener a Luis por ser el presunto responsable de haber matado a su mamá.



La primera audiencia se celebró el 2 de julio del 2017, en donde el Juez de Control decretó que la detención de Luis había sido realizada de manera legal y cinco días después fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado.



Después de eso se realizaron tres audiencias más, todas intermedias, sin embargo, en la última, realizada el 25 de junio del 2018, se anunció que todas las partes involucradas estuvieron de acuerdo en finalizar el proceso con una audiencia abreviada.



Fue así como la jueza de control, tomando en consideración todos los elementos presentados por el Ministerio Público, declaró que efectivamente Luis fue el responsable de haber asesinado a María y de haber lesionado a su hijo Carlos.



Aunque no se ventiló la causa por la que Luis intentó matar a Carlos, el acusado aceptó su participación, el cual es uno de los pasos que deben tomar los imputados para que el caso se acelere.



Por tal motivo se decretó que Luis pasará 22 años, 2 meses y 20 días en prisión por haber asesinado a la mujer que intentó defender a su hijo, a quien irónicamente una vez más le dio la vida.