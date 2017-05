Presunto violador es vinculado a proceso

TIJUANA, Baja California(GH)

Un sujeto señalado como presunto responsable del delito de violación fue vinculado a proceso, informó la Subprocuraduría de Justicia en Zona Tijuana.



El sujeto responde al nombre de Rafael “N”, quien abusó de su hijastra, aprovechando que su madre no estaba.



Según las investigaciones, la madre de la menor descubrió en la tableta electrónica de su hija los mensajes que sostenía con un amigo, donde le contaba que su padrastro había abusado de ella cuando tenía siete años.



Los mensajes fueron descubiertos en diciembre de 2016 y la madre le preguntó a su hija si era verdad lo que había escrito.



La menor le confirmó que era verdad, que no le había confesado anteriormente porque la madre estaba embarazada y no quería que el padre del bebé se fuera.



La menor confirmó que, en una ocasión, el padrastro aprovechó que la madre fue al baño para tocarla por debajo de la ropa.



Tras presentarse la denuncia y realizarse las investigaciones, se detuvo a Rafael “N”, llevándose a cabo la audiencia, donde se le vinculó a proceso por el delito de violación impropia.