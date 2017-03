Comercio de pintura es víctima de robo en Rosarito

ROSARITO, Baja California(GH)

Joan Flores no imaginó ser víctima de robo a mano armada y menos a plena luz del día. Pero la delincuencia lo alcanzó, mientras atendía un negocio de pinturas en el que lleva laborando casi 11 años y que se localiza, sobre el bulevar Popotla.



Narró que eran poco antes de las 15:00 horas cuando un sujeto entró sin despertar sospechas, a la negociación solicitando un muestrario para pintar un cuarto de un bebé.



Pero su sorpresa fue mayúscula, cuando el hombre sacó de entre sus ropas un arma de fuego con la que le apuntó y gritaba que se trataba de un asalto.



“Ya no la juegues, es un asalto”, le dijo el atacante, mientras lo rodeaba cerca de la caja registradora, obligándolo a entregar el dinero de las ventas del día que a esa hora superaban los 8 mil pesos.



La Policía llegó cerca de 10 minutos después, pero no encontraron al asaltante, según se informó después.



Algo similar le ocurrió a Karina “N”, de 25 años, quien labora en una tienda de conveniencia, también ubicada sobre el bulevar Popotla.



El asalto tuvo lugar durante la madrugada del jueves, cuando un hombre solicitó cigarros y cuando ella iba a dárselos amenazó con tener una pistola bajo sus ropas, para obligarla a entregarle el dinero que había en la caja registradora, siendo un promedio de mil 500 pesos.



En este caso tampoco se reportó a alguna persona detenida.