Vinculan a proceso a policía

ENSENADA, Baja California

Un segundo agente de la Policía Estatal Preventiva (PEP) fue acusado de abuso de autoridad y daños por haber ingresado a una vivienda sin orden alguna y haber agredido a una persona sin motivo.



José Luis Castañeda Carrillo, juez de control de procesos, admitió la imputación hecha por la fiscalía contra el servidor público por el delito de abuso de autoridad y daño en propiedad ajena.



La fiscalía acusó al agente estatal en activo de haber golpeado sin motivo alguno con sus puños a la víctima a la altura del estómago para sofocarlo.



Señaló que este agente presenció cuando Edmos “N”, otro agente estatal en activo, colocó una bolsa de plástico en la cabeza de la víctima para impedir que respirara y observó cuando golpearon al hombre para sofocarlo.



El 17 de marzo de 2016 estos servidores públicos, indicó, patearon la puerta principal de un domicilio del fraccionamiento Villa Fontana de esta ciudad y se introdujeron junto con otros seis.



En el interior de la vivienda, detalló, los agentes hincaron a los hijos de la víctima y al esposo de esta, luego cuestionaron gritando y utilizando groserías “¿Dónde está el jale?, nadie me roba un gramo, ¿dónde está el temo?”.



Al no recibir respuesta, agregó, al padre de familia lo subieron a un pick up de color blanco sin logotipos, luego trasladaron al Cañón de Doña Petra, donde lo golpearon en diversas ocasiones en los oídos con las palmas de las manos.



Después al hombre le colocaron una bolsa en la cabeza, enseguida lo golpearon para sacarle el aire y ocasionaron que perdiera el conocimiento, señaló.