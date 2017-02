Detenidos por secuestro salen libres

TIJUANA, Baja California(GH)

Tres hombres que fueron detenidos por ser los presuntos responsables de haber secuestrado a un extranjero fueron liberados, esto debido a que se reclasificó el delito a privación de la libertad.



En la audiencia de vinculación a proceso, los representantes del Ministerio Público detallaron que los imputados habían privado de la libertad a un extranjero que pretendía cruzar de manera ilegal a Estados Unidos.



Los hombres mantuvieron a la persona, durante tres días, en una casa de la colonia Buenos Aires Sur, a donde lo llevaron con engaños.



Lo obligaron a que un familiar de la víctima hiciera dos pagos, de 500 y 900 dólares, al final pidieron otros 9 mil dólares, sin embargo, ese depósito ya no se realizó.



El 31 de enero la víctima vio circular a una patrulla de la Policía Municipal fuera de la casa, por lo que salió, a pesar de que era amagado con un arma de fuego, fue así que lo rescataron los oficiales.



Sin embargo, la jueza de control señaló que los representantes del Ministerio Público no pudieron establecer los engaños a los que se refirió la víctima, que no se presentó alguna prueba de la declaración del familiar.



Agregó que el arma encontrada en la casa era de utilería, es decir falsa, además que al salir de la casa la víctima mostró que no estaba secuestrado.



Por ello decidió reclasificar el delito de secuestro por privación de la libertad; debido a que no es un delito grave se les fijó una fianza de 30 mil pesos a cada uno para que puedan llevar el caso por fuera.



Por ello se dejó en claro que el caso continúa, si las personas no depositan la fianza se reanuda, no pueden salir del país, y se fijó un plazo de cuatro meses para terminar con la investigación.