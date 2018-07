Buscan al joven Roberto Ismael Iriarte Castillo

TIJUANA, Baja California(GH)

La Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a Roberto Ismael Iriarte Castillo de 21 años.





Media filiación: ojos cafés, cabello castaño oscuro, tez morena clara, mentón cuadrado, pesa 60 kilogramos, mide 1.75 metros, complexión delgada, boca mediana, labios delgados, ceja poblada, nariz mediana, frente grande.



Señas particulares: lunar en una de las patillas







Accesorios: mochila y documentos







Vestimenta: pantalón de mezclilla camisa negra de manga larga







El 5 de Julio el no localizado salió de su domicilio y desde ese día no se tienen noticias de él







Por lo anterior, se solicita la colaboración de la ciudadanía, para que, en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, lo reporte a la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, o se comunique en Tijuana al número telefónico (664) 9 00 74 30, marcar 0, ó bien al número de emergencias 911 ó al de denuncia anónima 089.