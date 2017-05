9 veces más homicidios en Tijuana que en SD

TIJUANA, Baja California(GH)

Tijuana fue nueve veces más violenta que San Diego durante 2016, según estadísticas de índice delictivo en ambas ciudades.



Después de que se publicara el reporte anual de homicidios de la División de Justicia Criminal de la Asociación de Gobiernos del Condado de San Diego (Sandag), se detalló que en el condado se registraron 101 homicidios en 2016.



Según las estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), en el mismo periodo de tiempo, en Tijuana se tuvieron 918 muertes violentas, lo que representa 908% más ejecuciones que en San Diego.



La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), mediante la Subprocuraduría de investigaciones Especiales, ha afirmado en múltiples ocasiones que al menos el 85% de los homicidios en Tijuana están relacionados a la pugna entre grupos de narcomenudistas, integrantes de los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, que buscan hacerse del control de diferentes zonas.



Las cifras indican que Tijuana ha superado a San Diego en el número de asesinatos desde 2012; en todos los años ha sido por al menos el triple de casos.



Políticas distintas

El especialista en seguridad fronteriza del Colegio de la Frontera Norte, José María Ramos, consideró que la diferencia entre el número de asesinatos entre San Diego y Tijuana se debe a las políticas en ambos países.



Ramos explicó que ambas ciudades son puntos importantes de turismo y economía en sus respectivos países, sin embargo, en Estados Unidos se refleja una preocupación por mantener a San Diego sin problemas de delincuencia.



“Está el hecho de que en el caso de San Diego es que es una ciudad muy importante en el punto de vista económico y existe una real preocupación de que existan ese tipo de problemas de incidencia delictiva”, dijo.



Añadió que, en Tijuana, las autoridades no se han enfocado en crear políticas que se adecuen a la situación que se vive.



“En el caso de Tijuana, desafortunadamente, no han existido una serie de políticas publicas, de los tres niveles de Gobierno, que hayan inhibido la acción delictiva, en segundo lugar está el hecho de que desafortunadamente existen una serie de limitaciones para que existan políticas para fortalecer el estado de derecho”, apuntó.



El especialista en Seguridad Fronteriza concordó en que la violencia en Tijuana se debe a la pelea entre grupos delictivos que buscan controlar la venta de droga, por lo que el problema seguirá mientras no se reduzca la demanda de droga de Estados Unidos.



En el actual sexenio del Gobierno federal, opinó, se ha tenido una menor presencia militar en las calles, lo que será factor para que se tenga una cifra histórica de homicidios en Tijuana.



“Desafortunadamente todo indica que va a ser el año más violento, en el caso de Tijuana, por los anteriores factores, en segundo lugar, en esta administración federal, se ha dado una menor participación de las fuerzas armadas, precisamente en municipios como Tijuana”, aseguró.



Homicidios ?en San Diego

2012 107

2013 72

2014 74

2015 84

2016 101



Homicidios ?en Tijuana

2012 332

2013 492

2014 462

2015 674

2016 918