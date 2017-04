24 homicidios se acumulan en este mes

TIJUANA, Baja California(GH)

Dos ejecuciones y el hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición se registraron la tarde del jueves en distintos puntos de la Ciudad, mientras que ayer fue asesinado otro hombre, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado.



A las 12:34 horas, en la calle Viñedos Casa Blanca y Camino Valle Redondo, en la colonia Terrazas del Valle, un hombre fue atacado a balazos en la vía pública.



Acudieron al lugar la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, quienes trataron de estabilizar al lesionado, sin embargo, no respondió y fue declarado fallecido.



Elementos de la PGJE llevaron a cabo el proceso pericial y se detalló que el fallecido, de alrededor de 25 años, recibió disparos en el tórax y la garganta.



En otro hecho, en el fraccionamiento Villas de Alcázar, en la delegación Los Pinos, un hombre murió, tras ser atacado frente al condominio B-74, a las 21:06 horas.



El cuerpo fue trasladado a Servicio Médico Forense, donde se descubrió que tenía una lesión de bala en la cabeza y fue identificado como Blas Roberto Velázquez Ramírez, de 19 años.



Cuerpo putrefacto

Habitantes de Villa Fontana 1, en la delegación La Presa, denunciaron la presencia de lo que parecía un cuerpo en conductos de vía de la Comisión Federal de Electricidad.



Al constatar de que se trataba de un cadáver, peritos de la PGJE confirmaron que se trataba de un hombre con una lesión de arma de fuego en la región encefálica, sin poder definir la edad por el grado de putrefacción en el que se encontró.



Muerto en la 3 de octubre

Un hombre fue asesinado con arma de fuego mientras se trasladaba a bordo de una bicicleta, en la colonia Tres de Octubre, ayer por la mañana.



Según fuentes policiales, el homicidio ocurrió a alrededor de las 8:00 horas, en la calle La Joyita de dicha colonia.



Habitantes del lugar reportaron que un hombre fue atacado cuando iba a bordo de una bicicleta.



A la llegada de los oficiales de la Policía Municipal, el hombre ya se encontraba sin vida, con al menos dos lesiones de proyectil.



Testigos declararon a los policías que el agresor viajaba en una motocicleta deportiva, acompañado por otro sujeto.



Los oficiales llevaron a cabo un operativo con el objetivo de localizar al presunto responsable, sin embargo, hasta ayer, no había sido capturado.



La investigación quedó a cargo de la unidad de Homicidios Dolosos de la Policía Ministerial.



El cuerpo fue llevado a las instalaciones de Servicio Médico Forense, donde aún no ha sido identificado.



Cifras de la PGJE indican que en abril se han reportado 24 muertes violentas en Tijuana, con las que se llega a 355 en 2017.