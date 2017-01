Rompen bloqueo

ROSARITO, Baja California(GH)

El saldo fue de 120 personas detenidas, nueve policías lesionados, entre ellos dos que fueron embestidos por la camioneta de una empresa de refacciones, y una veintena de manifestantes que fueron atendidos por elementos de la Cruz Roja.



Esto fue lo que dejó la jornada sabatina para disolver la manifestación que desde el lunes inició en Rosarito y que bloqueó el paso a los camiones pipa de Pemex que reparten combustible en las gasolineras de la Zona Costa, Rosarito, Tecate y Tijuana.



EL INICIO



A las 4:00 horas de ayer, un contingente de policías federales hizo presencia en la calle que cruza el Pabellón Rosarito para llegar a la Terminal de Abastecimiento y Distribución (TAD) de Pemex. Se acercaron al grupo de manifestantes que no rebasaban el centenar e intentaron a través del comisario de la Policía Federal, Pedro Hernández, entablar un diálogo para que de voluntad los quejosos se retiraran del sitio.



Las horas transcurrieron y se formó un cerco policiaco sobre la misma calle y hacia el otro extremo los manifestantes conjuntaron esfuerzos y formaron una valla humana para cercar el acceso.



A las 10:00 horas llegaron a Rosarito agentes antimotines y se reagrupan con el resto de los policías federales, estatales y municipales, para iniciar el primer intento de disolución del grupo de manifestantes. Minutos después, la violencia se desata y se dan los primeros enfrentamientos y detenciones, en los que se incluyen mujeres y menores de edad.



Los conatos de violencia y la lluvia de piedras no cejaron por minutos, al igual que los candentes ánimos y fue poco después de las 10:30 horas cuando un hombre que circulaba sobre el bulevar Benito Juárez a bordo de una camioneta de una empresa refaccionaria enfiló hacia el bloqueo policiaco y acelerando el motor lanzó su vehículo en contra de los policías arrollando a dos de ellos. Después de este suceso, se abrió un compás de espera y tanto manifestantes como policías se fueron relajando, pero ello solo brindó tiempo para que más elementos de la policía, incluyendo antimotines de Tijuana, llegaran al sitio.



Para ese entonces, el acceso al bulevar Benito Juárez fue bloqueado en el tramo del nodo Pemex y el puente Machado, por lo que los negocios en esta área fueron cerrando poco a poco, particularmente en la plaza Pabellón Rosarito.



En el lugar, estuvieron presentes agentes de la Policía Municipal de Tijuana, encabezados por el secretario del ramo, Marco Antonio Sotomayor. También hicieron presencia agentes Ministeriales del Estado, al igual que el subsecretario de Gobierno del Estado, Enrique Méndez, quien aseguró que la fuerza pública permitiría el desbloqueo a las pipas abastecedoras de combustible, a fin de que se surta del producto a la población.



Por su parte, el comisario de la Policía Federal en ya tenido que hacer el uso de la fuerza pública tras fracasar los intentos del diálogo. No ofreció el número de agentes policiacos que se concentraron en Rosarito y tampoco respondió al cuestionamiento por la tardanza para disolver la manifestación pública y sobre todo, la necesidad de movilizar a tantos policías para contener a menos de 200 personas, incluidas mujeres y niños.



INICIA LA CACERÍA



El contingente de inconformes nunca superó las 300 personas y minutos antes de las 17:00 horas agentes policiacos solicitaron abrir un carril de la carretera bloqueada y el estruendoso ruido del golpear a los escudos de la Policía en el pavimento alertó a los inconformes sobre lo que venía.



El descontrol, el temor y la cacería inició en ése momento. Los policías tomaron terreno y comenzaron un despliegue para detener a los manifestantes. Los gritos de las víctimas no tardaron en surgir y ciudadanos denunciaron la excesiva fuerza pública y la violación de su derecho a manifestarse.



SE REANUDA DISTRIBUCIÓN DE GASOLINA



Alrededor de las 22:00 horas de ayer comenzaron a salir de las instalaciones de Pemex de Playas de Rosarito algunas pipas para restablecer la distribución de gasolina a las estaciones de la región.



La salida de las unidades, escoltadas por patrullas de diferentes cuerpos policiacos, ocurrió luego del arribo de 200 elementos de la policía federal para reforzar las filas de los cuerpos policiales.

Sin embargo, los ánimos de los protestantes se mantuvieron latentes durante la noche, ya que algunas patrullas de las corporaciones fueron blanco de algunas pedradas.



La reactivación del suministro de combustible ocurre luego de cinco días de bloqueos y horas después que los representantes de las diferentes empresas gasolineras informaran que ya ninguna contaba con combustible Magna o Premium.



Hasta el cierre de la edición solo se contabilizaron la salida de una decena de pipas, que principalmente tenían como destino los centros de distribución del municipio de Tijuana.



Con relación de las personas detenidas por las autoridades durante las manifestaciones, hasta el momento no se ha informado cuáles serán los cargos por los que serán procesados.



Padres de familia desesperados empezaron movilizarse en medio de los policías para ubicar a sus hijos, sobre todo porque a través de redes sociales circuló la noticia de que había varios muertos y su desesperación los obligó a llegar al sitio del conflicto, sin que ninguna autoridad pudiera ofrecer información sobre lo que ocurría.



Entre la muchedumbre hubo personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos, estatal y nacional, por lo que se espera que se documente y se dé seguimiento a las posibles arbitrariedades, presuntamente cometidas por las policías en contra de ciudadanos que ejercían su derecho a manifestar sus ideas.



Así transcurrió el sábado en Rosarito luego de la manifestación que iniciara el lunes por la noche y que agrupara a través de redes sociales a ciudadanos para protestar en contra del alza de gasolinas