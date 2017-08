Hombre muere a tiros en puesto de tacos de la Buena Vista

TIJUANA, Baja California(GH)

Un hombre fue asesinado a tiros esta mañana en un puesto de tacos varios de la colonia Buena Vista.Los hecho ocurrieron alrededor de las 10:15 horas sobre la avenida Juan Ojeda Robles, esquina con calle Santa Teresita de la mencionada colonia, perteneciente a la delegación Mesa de Otay.Agentes de la Policía Municipal y socorristas de Cruz Roja que llegaron al lugar, tuvieron a la vista a una persona de sexo masculino, quien al ser revisado ya no contaba con signos vitales, por lo que fue declarado sin vida en el lugar.Los primeros datos preliminares indican que la víctima, que aún no ha sido identificada, tiene alrededor de 45 años.De inmediato la zona fue acordonada en espera de agentes periciales de la PGJE para llevar a cabo las diligencias correspondientes y el respectivo levantamiento del cuerpo para ser trasladado Semefo.Por otro lado, no se han reportado personas detenidas con relación a los hechos.Foto: Margarito Martínez