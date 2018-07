José Sánchez, de 88 años se perdió desde el 5 de julio en la garita de SY

TIJUANA, Baja California(GH)

La Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a José Sánchez Torres de 88 años de edad.



Como media filiación tiene ojos cafés, cabello entrecano, tez morena clara, mentón oval, pesa 80 kilogramos, mide 1.72 metros complexión gruesa, boca chica, labios delgados, ceja escasa, nariz recta, frente amplia, orejas grandes.



Por señas particulares tiene una cicatriz en barbilla



Al momento de su desaparición vestía pantalón azul marino, camisa a rayas azul con rosa, suéter y zapatos café.



La parte reportante menciona que 5 de julio se encontraba con el no localizado en las inmediaciones de la línea Internacional de San Ysidro y fue cuando lo perdió de vista y hasta el momento no tiene noticias de él.



Por lo anterior, se solicita la colaboración de la ciudadanía, para que, en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, lo reporte a la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, o se comunique en Tijuana al número telefónico (664) 9 00 74 30, marcar 0, o bien al número de emergencias 911 o al de denuncia anónima 089.