Localizan enterrados restos humanos en camino de terracería

TIJUANA, Baja California(GH)

Restos humanos enterrados en un camino de terracería fueron encontrados el miércoles en la delegación La Presa, confirmó la Procuraduría General de Justicia del Estado.



A las 15:33 horas, personas que caminaban a través de una calle de terracería, a unos metros del Rancho Casián, visualizaron lo que parecían restos humanos.



Los peritos de la PGJE acudieron a la zona y se confirmó que se trataba de osamenta, sin embargo, por el estado de los restos, no fue posible identificar el sexo.



El cadáver fue trasladado a Servicio Médico Forense, para realizar la necropsia y definir la causa de muerte y su identidad.



Ejecutado en la vía pública

En la calle Cuarto Ayuntamiento de la colonia Tijuana Progreso, delegación La Presa Rural, un hombre fue ejecutado en la vía pública, al ser atacado con arma de fuego.



Agentes de la Policía Municipal acudieron al lugar tras recibir el reporte y, pese a que se brindaron los primeros auxilios al hombre, que no respondió a las maniobras y fue declarado fallecido.



El cadáver fue trasladado a Servicio Médico Forense, donde se identificó como Manuel Tarín Robles.



Las investigaciones quedaron a cargo de la unidad de Homicidios Dolosos de la Policía Ministerial y, hasta ayer, no se tenían detenidos.



Según cifras de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en abril se han registrado 20 muertes violentas en Tijuana, con las que se llega a 351 en 2017.