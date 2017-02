Matan a 3 hombres y lesionan a otro en hechos distintos

TIJUANA, Baja California(GH)

Dos personas fueron asesinadas y una lesionada en la delegación Los Pinos, según fuentes policiales.



A las 19:30 horas, agentes de la Policía Municipal acudieron a la calle Santa Emilia, en la colonia Santa Cruz, donde se reportó un ataque armado.



Frente a una tienda de abarrotes, los oficiales encontraron a tres hombres lesionados; al ser revisados por paramédicos de la Cruz Roja, se confirmó que dos ya no presentaban signos vitales, siendo declarados como fallecidos.



El tercer hombre fue trasladado al Hospital Regional 1, donde fue reportado como grave.



Elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado llevaron a cabo el proceso pericial, encontrando múltiples casquillos percutidos de arma larga.



Hasta ayer, no se tenían detenidos.



En otros hechos, en la calle Veracruz esquina con Querétaro de la colonia Las Torres, en la delegación Centenario, un hombre fue atacado con arma de fuego cerca de las 20:00 horas.



A la llegada de los paramédicos, se le practicaron los primeros auxilios, sin embargo, el hombre no respondió y fue declarado como fallecido.