Matan a tiros a un individuo en San Quintín

ENSENADA, Baja California(GH)

Un hombre fue privado de la vida a balazos por desconocidos el jueves en San Quintín y la zona rural del Municipio se colocó como el principal escenario de delitos violentos en los últimos doce meses.



La Subprocuraduría de Justicia de zona Ensenada identificó a la víctima como Wilfredo Verdugo Valdez, de 31 años.



La Policía Ministerial del Estado investiga esta muerte violenta registrada cerca de las 18:23 horas en un domicilio de la calle Vicente Guerrero del ex ejido Nueva Baja California.



La víctima mostraba una lesión en la cabeza producida en apariencia por proyectil de arma de fuego.



Zona Sur: La más violenta

Estadísticas del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado (CCSP) del 2016 señalan a distintos ex ejidos de la zona rural del Municipio, principalmente del Sur, como los lugares donde se cometieron más homicidios.



Colonias del Sur como Benito Juárez, La Militar, Santa Anita, Santa Fe, Graciano Sánchez, Padre Kino, registraron respectivamente una muerte violenta por arma de fuego o navaja.



Esta cantidad también se registró en los principales ex ejidos del Sur de la Entidad, como 27 de Enero, Nuevo Baja California, Esteban Cantú.



Hacia el Norte del Municipio, donde se encuentra el Valle de Guadalupe, se ubica la delegación de San Antonio de las Minas, que se posicionó como uno de los más violentos al registrar cinco homicidios.