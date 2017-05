Ordena juez liberar a 3 detenidos con armas

ENSENADA, Baja California(GH)

Los tres individuos detenidos por la Policía Estatal Preventiva (PEP) por la posesión de armas y sustancias quedaron en libertad por la probable mala integración del informe policial.



El juzgado federal especializado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, con sede en Tijuana, otorgó la libertad a Viviana “N”, 44 años, alias “Señora Acero”; José “N”, de 40, alias “El Capi”; y Adán “N”, de 46, alias “El Siete”.



El tribunal no otorgó la medida cautelar de prisión preventiva como correspondería por el tipo de delito, y fue por la falta de elementos acusatorios contenidos en el Informe Policía Homologado (IPH) que entregó la PEP.



La fiscalía federal presentó acusación por delitos contra la salud, posesión de armas de fuego y cartuchos contra los imputados con los únicos elementos emitidos por la corporación, pero no lograron ser vinculados a procesos.



La PGR continuará integrando la carpeta de investigación que abrió por la puesta a disposición de los individuos por la corporación estatal.



La PEP había detenido en el ex ejido Díaz Ordaz a Viviana “N”, alias “Señora Acero” por estar en posesión de 48 dosis de “crystal” y un rifle calibre .223, 43 cartuchos útiles y un cargador.



José “N”, alias “El Capi” quedó arrestado por traer ocho dosis de “crystal”, una pistola calibre 40, ocho balas y un cargador, mientras que Adán “N”, alias “El Siete”, tenía en su poder nueve envoltorios de “crystal”.