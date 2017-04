Atacan a tiros a hombre en bar de la Sexta

TIJUANA, Baja California(GH)

Una reunión entre amigos en un bar de la Zona Centro cambió de tono cuando un hombre que estaba a su lado fue atacado con arma de fuego.

Una mujer que prefirió ser identificada solamente como Liz acudió la noche del martes al bar Chips, localizado en la calle Sexta. En el lugar estaban alrededor de 40 personas.



Minutos después de la media noche del miércoles, la mujer se encontraba en el pasillo del lugar, cuando visualizó que un sujeto ingresó al bar y atacó a un hombre con arma de fuego, disparándole en tres ocasiones.



Explicó que el hombre que recibió los disparos lució sorprendido y, en primera instancia, no se percató de lo que estaba ocurriendo.

“Alcancé a ver a la persona que balacearon que vio su pecho, como si no supiera lo que estaba pasando y de repente se tiró al suelo; todos nos tiramos al piso y en el momento en el que pudimos, nos paramos y escapamos del lugar”.



Liz añadió que el responsable del ataque fue directamente por el hombre, al detonar su arma únicamente en su contra.



“No le disparó a nadie más, las otras dos personas que fueron lesionadas me imagino que fue por bala perdida”.



Tres lesionados

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó que se recibió el reporte del ataque a las 00:22 horas.

A la llegada de los agentes municipales, el lesionado ya se encontraba fuera del lugar, frente al bar Tropics, con dos impactos de proyectil en el área del pecho.



El hombre aún se encontraba consciente e indicó que en el interior del Chips estaban otras dos personas heridas, un hombre y una mujer.

El hombre recibió un disparo en la rodilla, mientras que la mujer fue lesionada en ambas piernas; los tres fueron trasladados al Hospital General bajo custodia policial.