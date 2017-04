Es Tijuana número 1 en robo de vehículos

TIJUANA, Baja California(GH)

El robo de vehículos, un delito que prácticamente estaba bajo control, se ha vuelto a disparar; de acuerdo a las cifras oficiales Tijuana es la “capital” del robo de automóviles.



En los primeros dos meses de 2017, el número de autos robados con violencia sumó en Tijuana 184 casos, mientras que el número de vehículos robados sin violencia fue de mil 826.



En el caso de vehículos robados con violencia, el porcentaje de crecimiento fue de 1,830%, tomando en cuenta que en los primeros cinco meses del 2016 no se registraron incidentes de este tipo, de acuerdo a datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).



Inició en junio

De acuerdo con estadísticas del Gobierno del Estado, en el 2016 en Tijuana se reportaron 343 robos de vehículos en donde se implementó la violencia.



Además, 7 mil 655 automóviles fueron robados sin violencia, sumando un total de 7 mil 998 robos de autos en la ciudad.



En 2016, el robo de vehículos con violencia comenzó a reportarse desde junio, con un total de 11 casos, al mes siguiente fueron 43 vehículos, en agosto 36, septiembre fueron 36 más, octubre 63 vehículos, al mes siguiente 54 unidades y el diciembre fue el mes con el número más alto de hurtos, con un total de 100 de robos de esa modalidad.



No pinta bien

La misma SSPE ha confirmado que los robos de vehículos con violencia no han cesado en el 2017, en enero se cometieron un total de 87, así como otros 97 en febrero, dando la suma de 184 robos; marzo aún no se contabiliza.



Con relación a los robos de vehículos sin violencia, se tienen reportados un total de 943 en enero y 883 en febrero, por lo que ya suman mil 826 robos de vehículos en los primeros dos meses del 2017.



De acuerdo a las cifras consultadas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), en los primeros meses del 2017, Tijuana es el Municipio con el mayor número de vehículos robados.



La cantidad de hurtos cometidos en Tijuana rebasa a los cometidos en los municipios del Estado de México, en donde hay más habitantes y número de vehículos.



...Y a nivel nacional en 2017

Enero Febrero

Tijuana 1030 980

Ecatepec 635 622

Mexicali 503 490

Tlalnepantla 344 377

Culiacán 335 335

Querétaro 267 271

Puebla 277 248

Toluca 260 229

Ensenada 263 191

Hermosillo 210 224

Aguascalientes 219 176