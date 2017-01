Pierde la vida hombre tras ser atropellado en Ensenada

ENSENADA, Baja California(GH)

Un hombre perdió la vida esta noche tras ser atropellado brutalmente por un automovilista que no paró su marcha para auxiliarlo.



El cadáver quedó sobre el carril de alta velocidad de la avenida Reforma, entre el bulevar Los Lagos y la calle De la Playa del fraccionamiento Punta Banda, frente al Calimax.



El hombre intentó cruzar la vialidad por un lugar no seguro para los peatones, luego fue golpeado por un automovilista, y proyectado a una distancia de alrededor de 10 metros.



El conductor siguió su paso, mientras que la víctima quedó tendida sobre el asfalto, y junto a él quedó el bastón con el que se auxiliaba para caminar.



Hasta el cierre de la presente edición, la víctima no había sido identificada, pues no traía identificación alguna.