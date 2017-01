Hombre muere por golpazo en la cabeza

TIJUANA, Baja California(GH)

Un hombre fue víctima de homicidio en la delegación La Presa, la tarde del miércoles, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.



A las 15:10 horas, agentes de la Policía Municipal acudieron a un domicilio de la colonia Ejido Matamoros, donde vecinos escucharon una discusión.



Los oficiales ingresaron al inmueble y encontraron a un hombre de alrededor de 30 años sin vida, con lesiones en el área encefálica, sentado en un sillón.



Minutos más tarde arribaron agentes ministeriales de Homicidios Dolosos, acompañados por personal de periciales.



Los peritos de la PGJE llevaron a cabo el proceso correspondiente y se detalló que el hombre presentó heridas provocadas por un golpe contuso en la frente.



Cerca del sillón, los peritos detectaron un bloque de concreto, el cual estaba manchado con sangre, por lo que las primeras versiones indican que el objeto fue utilizado para privar de la vida al hombre.



El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Servicio Médico Forense y, hasta ayer, no se había identificado.



No se tienen detenidos y la investigación quedó a cargo de la Policía Ministerial.



La Procuraduría General de Justicia del Estado ha reportado ocho homicidios en enero.



Localizan cadáver



El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado dentro de un vehículo en la colonia Aviación, ayer por la mañana.



A las 8:00 horas, habitantes de la calle Amado Paniagua, a un costado del bulevar Agua Caliente, reportaron a un hombre inconsciente dentro de un automóvil abandonado.



Agentes de la Policía Municipal acudieron al lugar y encontraron el vehículo, tipo camioneta, blanco.



Al revisar el interior, encontraron a un hombre, de alrededor de 40 años, tendido en el asiento trasero.



Los oficiales revisaron al hombre y descubrieron que no tenía signos vitales, por lo que fue necesaria la presencia de la Policía Ministerial para descartar que se tratara de una muerte violenta.



Los elementos de la PGJE constataron que el hombre no fue víctima de homicidio; las primeras versiones indican que su fallecimiento pudo ser por causas naturales o sobredosis.



Según datos de habitantes de la zona, el fallecido era un indigente que solía rondar las calles cercanas.