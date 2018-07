Muere mujer al caer de motocicleta y ser arrollada por vehículo

TIJUANA, Baja California(GH)

Una mujer murió al caer de una motocicleta y ser arrollada por un vehículo en la Zona Centro la madrugada del miércoles.



A las 3:37, un hombre y una mujer circulaban a bordo de una motocicleta en la calle Diez, esquina con Quintana Roo, en la Zona Centro.



En el recorrido, el conductor de la motocicleta intentó una acrobacia estilo “caballito”, lo que provocó que la mujer cayera al pavimento.



Tras la caída, un automóvil tipo camioneta que circulaba metros atrás no detuvo la marcha y arrolló a la mujer.



Su acompañante abordó nuevamente la motocicleta y huyó del lugar, abandonando su vehículo en el callejón Rosales.



Paramédicos de la Cruz Roja acudieron a la calle Diez y encontraron a la lesionada tendida en la vía pública; al brindarle los primeros auxilios se percataron de que ya no presentaba signos vitales y fue declarada como fallecida.



La víctima fue identificada como Selene Beltrán, madre de dos hijos, mientras que el hombre que manejaba la motocicleta no ha sido localizado.