Buscan a los hermanos Cherlín Chantel y Eric Vergara Cuevas en Tijuana

TIJUANA, Baja California(GH)

La Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a los hermanos Cherlín Chantel Vergara Cuevas de 14 años de edad, y Eric Vergara Cuevas de 9 años.





De acuerdo al reporte hecho por la mamá, donde se señala que el pasado 3 de julio de 2018, alrededor de las 11:00 de la noche Cherlín salió en compañía de su hermano Eric del domicilio en la colonia Rincón Dorado, sin autorización de ningún adulto, debido a que ese día la menor había sido regañada por tener una relación de noviazgo con un muchacho de 17 años. Ya los buscaron con el muchacho, pero no los han localizado, y se desconoce su paradero.





Cherlin Chantel Vergara, media filiación: ojos grandes color café claro, cabello lacio teñído de rubio, le llega al hombro, tez blanca, mentón oval, peso 80 kilogramos, estatura 1.60 metros, complexión robusta, boca mediana, labios semigruesos, ceja escasa recta, nariz mediana chata, frente amplia, orejas pequeñas.





Eric Vergara, media filiación: ojos pequeños color negro, cabello negro lacio, tez morena clara, mentón oval, peso 48 kilogramos, estatura 1.20 metros, complexión robusto, boca chica, labios semigruesos, ceja escasa recta, nariz mediana chata, frente mediana, orejas grandes. Seña particular: lunar en cara de lado izquierdo.





Por lo anterior, se solicita la colaboración de la ciudadanía, para que, en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, lo reporte a la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, o se comunique en Tijuana al número telefónico (664) 9 00 74 30, marcar 0, ó bien al número de emergencias 911 ó al de denuncia anónima 089.