Continúan la búsqueda de Luz María Salazar

TIJUANA, Baja California(GH)

La Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a Luz María Salazar Portilla de 12 años de edad.



Tiene los ojos rasgados, cabello castaño oscuro, largo y lacio, tez morena, mentón redondo, mide 1.56 metros, complexión robusta, boca grande, ceja delgada, nariz mediana.



La última vez que fue vista, vestía un pantalón verde con franjas negras.



La madre de Luz María manifestó que el 19 de marzo su hija salió de su domicilio ubicado en Santa Fe Cedros sin decir a dónde iba y ya no regresó.



La misma mujer acudió ayer a esta casa editorial para informar que hasta el momento su hija no ha regresado a casa.



Por lo anterior se solicita la colaboración de la ciudadanía, para que en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, lo reporte a los números telefónicos (664) 634-66-21 ó al 900-7430 extensiones 1702 y 1703, o bien al número de emergencias 911 ó al de denuncia anónima 089.