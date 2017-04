Revela la SSPE posible vínculo entre policías y los criminales

ENSENADA, Baja California(GH)

Un probable vínculo entre la delincuencia y la Policía ocasionó la agresión a balazos contra los agentes en El Rosario, en el que uno perdió la vida, mencionó el secretario de Seguridad Pública del Estado.



Daniel de la Rosa Anaya dijo ayer ante la presencia de empresarios que los recientes hechos violentos ocurridos en el Sur del Municipio son resultado un tipo de “cobro”.



“Por ahí hay algunas situaciones que se presentan en el Sur, en las cuales se presentan casos de vinculación, por las cuales el delincuente se las cobra a determinado integrante de la autoridad”, señaló.



“Estamos hablando de elementos de operación vinculados con delincuencia organizada, no estamos hablando de la queja de algún ciudadano”, manifestó.



Este tipo de vínculos, mencionó, afecta la coordinación entre autoridades de la región encargadas de combatir los índices delictivos.



Podrá pactarse una organización entre las autoridades, señaló, pero el trabajo efectuado por la corporación o institución a la manera que les plazca y sumado al este tipo de vínculo arroja una nula coordinación en el exterior.



De acuerdo con el secretario, ya se tenía conocimiento de este probable vínculo y se avisó a los mandos respectivos, en este caso a los encargados de la Policía, pues entregaron los resultados de las evaluaciones de control y confianza.



Manifestó que la depuración policial corresponde a los mandos de la corporación pues deben tomar las respectivas decisiones, al parecer no se realizó de manera anticipada. Estuvo como invitado en la sesión semanal de Coparmex Ensenada, y fue cuestionado sobre los hechos de violencia.



De la Rosa Anaya hizo referencia a un posible vínculo entre agentes municipales de la zona rural y el crimen organizado que opera en el Sur, mismo que originó la agresión a balazos del 29 de marzo en El Rosario.



Silencio

FRONTERA ENSENADA solicitó la versión del director de Seguridad Pública Municipal sobre esta situación y no recibió respuesta, en cambió el vocero, Edgar Salgado, respondió que la corporación espera los resultados de las investigaciones de la PGJE.