Revisan policías y militares Cereso de La Mesa

TIJUANA, Baja California(GH)

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional ( Sedena ), con agentes de la Policía Municipal, Estatal, Federal y Ministerial, llevaron a cabo un operativo de revisión en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tijuana, localizado en La Mesa.La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) informó que dicho operativo inició desde las 6:00 horas y formó parte de las estrategias del grupo de coordinación de Baja California, el cual cuenta con la participación de autoridades de seguridad de los tres niveles.Durante la vigilancia, se revisaron pasillos, edificios, aulas educativas, talleres, cocina y patio central de la Penitenciaría.La SSPE dio a conocer que no se encontraron armas ni drogas; los únicos artículos detectados son algunos prohibidos por el reglamento, los cuales, pese a que no eran de peligro, no se permiten en el interior del penal.El operativo se desarrolló en la “Peni” de forma aleatoria y se espera que se realicen más en diferentes centros de reinserción social en el Estado.