Asesinan a 5 en menos de 24 horas

TIJUANA, Baja California(GH)

Cinco personas fueron asesinados en menos de 24 horas entre la noche del lunes y mañana de ayer en distintos puntos de Tijuana.



La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que a las 7:17 horas del martes agentes de la Policía Municipal acudieron a la calle Zapotecas, de la colonia Mariano Matamoros Sur, donde habitantes de la zona reportaron el ataque a un hombre en un lote baldío.



A la llegada de los oficiales, encontraron a un hombre tendido en el terreno, por lo que solicitaron el apoyo de elementos de la Cruz Roja.



Los paramédicos revisaron al lesionado y, al no detectarse signos vitales, lo declararon como fallecido.



Peritos de la Subprocuraduría de Justicia en Zona Tijuana llevaron a cabo el proceso correspondiente y se indicó que el cuerpo estaba en posición decúbito ventral, con cartuchos percudidos cerca.



En la colonia Linda Vista, en la delegación Zona Centro, un hombre fue atacado a bordo de su vehículo, en vía pública, a las 11:50 horas de ayer.



Según las versiones policiales, el hombre era conductor de taxi libre y, al momento de ser atacado estaba en su unidad.



A la llegada de la Cruz Roja, el hombre ya estaba sin vida.



Durante la noche del lunes se registraron tres homicidios, entre estos el de una mujer, en hechos diferentes.



En la calle Santa Lucía y Vía Rápida Poniente, en la colonia Infonavit La Mesa, una mujer fue ejecutada en vía pública con arma de fuego, a las 19:00 horas.



El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Servicio Médico Forense; más tarde, la fallecida fue identificada como Jazmín Millán Elenes, apodada “La Piñata”, de 30 años.



Una hora más tarde, en la calle Sexta de la delegación Zona Centro, un hombre fue atacado con arma de fuego.



A la llegada de los oficiales de la Policía Municipal, el hombre, de alrededor de 33 años, ya no presentaba signos vitales y fue llevado a Semefo.



En la calle Alberto Bustamante, en la colonia Jardines del Rubí, un hombre falleció por lesiones de proyectil de arma de fuego, a las 23:05 horas.



El hombre, quien no ha sido identificado, fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, sin responder a los primeros auxilios.



Según cifras de la PGJE, en abril se han registrado doce muertes violentas en Tijuana, con las que se llega a 343 en 2017.