"Eran unos diablillos hermosos"

MEXICALI, Baja California(GH)

ERAN NIÑOS BUENOS

“Como niños que eran les gustaba jugar y pelear, hacer maldades, ellos eran unos diablillos pero hermosos, y así es como los voy a recordar”, comentó José López.El tío de los menores que fallecieron a causa de un incendio residencial la madrugada de ayer en Villa Lomas Altas, lloraba al recordar cómo eran sus sobrinos y su madre Rosa López.“Toño, el más chico de los varones era muy inquieto e hiperactivo, pero era un buen niño, mientras Vanesa era la niña más hermosa, pero al igual que su hermano muy inquieta”, precisó.Por su parte los mayores Luis Fernando “Fercho” y Jesús Antonio “Chiquis” eran hermanos que les gustaba pelear, pero siempre se la pasaban juntos, los cuatro eran muy unidos.Lo que más recuerdo fue la última Navidad, dijo López, donde dos de los niños me pidieron juguetes de dinosaurios, siendo algo que les di, otro más un suéter y la niña una muñeca y zapatos de “Frozen”.Sobre su mamá indicó que fue quien sacó a los niños adelante desde que eran pequeños, ella los cargo y no los soltó durante la vida de ellos, no les hizo falta nada durante ese tiempo.“Ella fue como su mamá y yo como su papá, ya que les metía mucha presión, dijo, yo era el tío regañón, y siempre los agarraba para todas partes.“Mi madre siempre hizo lo que quiso durante toda su vida, siempre los acarreó para todas partes y en esta ocasión también se los llevó”, expresó.La última noche que convivió con ellos fue el pasado viernes, comentó, donde se encontraron cenando y una vez terminado su madre lo regañó, lo abrazó y él le dijo que mañana (ayer) iría nuevamente.“Antes de irme me dijo “Como friegas, pero mañana que vengas vas a ver”, siendo algo que me dijo ayer, fue todo y eso fue la última vez”, finalizó.Vecinos de la zona donde ocurrió esta tragedia narraron que los menores eran buenos niños aunque algo traviesos, sobre todos los dos mayores.De éstos el más travieso era Ángel Antonio o ‘Toño’ como lo conocían, le gustaba hacer travesuras, y un día junto a sus hermanos tiraron piedras a un carro de aquí de los mismos vecinos.Algo que disfrutaban mucho hacer en la calle era jugar futbol, sobre todo a “Ferch”o y a “Chiquis”, quienes jugaban con niños de la cuadra, diciendo que eran muy buenos en este deporte.Por parte de la abuela de los menores, ella era una persona algo gritona, pero la verdad nunca se metió con nadie, indicaron vecinos, y siempre buscaba la forma de apoyar a sus nietos.