Presuntos ladrones golpeados no fueron denunciados: SSPM

TIJUANA, Baja California(GH)

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) reconoció a través de su equipo de comunicación que los dos hombres que el lunes fueron detenidos y golpeados por habitantes de la colonia Urbi Quinta del Cedro segunda sección fueron llevados en una patrulla a un ministerio público, pero no aclararon a cuál.



Al respecto el Subprocurador de Justicia en Tijuana, Jorge Alberto Álvarez declaró que ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no hubo reporte, ni por el delito de robo ni por lesiones.



Uno de los vecinos, quien por motivos de seguridad pidió el anonimato, mencionó que ninguno de los residentes quiso interponer la denuncia y por ello cree que los policías terminaron liberando a quienes supuestamente fueron sorprendidos robando un automóvil.



Para el presidente del Colegio de Abogados, Ramón Antonio Aboytes, es común que se den este tipo de situaciones, en donde los ciudadanos desconfían de las instituciones y por lo tanto no establecen las denuncias.



Además dijo que desafortunadamente algunas autoridades y elementos policíacos no asesoran correctamente a las personas, con el propósito de que no se les cargue el trabajo.



Ante la PGJE ningún caso relacionado con linchamientos en Tijuana en los últimos meses ha prosperado jurídicamente. El Subprocurador dijo que han tenido conocimiento de tres o cuatro asuntos pero que en ninguno de ellos han sido entregados los presuntos delincuentes.