Dan prisión preventiva a presunto abusador

TIJUANA, Baja California(GH)

Tras ser señalado como presunto responsable de violación y abuso sexual en contra de al menos seis niños de entre 5 y 6 años que acudían a una estancia infantil, José Carlos “N” fue internado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Mesa.



José Carlos “N” se desempeñaba como conductor del transporte de la estancia infantil Los Pitufos, ubicada en la calle Circuito de los Eucaliptos, en el fraccionamiento El Refugio, además que es pareja sentimental de la directora del lugar.



Según las investigaciones, el detenido aprovechó su labor para abusar de al menos seis menores, entre niños y niñas, mientras los trasladaba a sus hogares correspondientes.



La Subprocuraduría de Justicia en Zona Tijuana dio a conocer que el sujeto cometió su delito en más de una ocasión, amenazándolos de lastimar a sus padres en caso de que lo delataran.



Sin embargo, uno de los pequeños confesó a su mamá el abuso que sufría por parte de José Carlos “N”, por lo que acudieron al Ministerio Público.



Además, otros cinco padres de familia interpusieron la denuncia y la Unidad de Delitos Sexuales y Violencia Familiar iniciaron con las investigaciones.



Hace alrededor de cuatro semanas, los agentes ministeriales solicitaron al juez de control una orden de aprehensión, la cual fue liberada en contra del presunto responsable, sin embargo, se desconocía su paradero.



En base a testimonios de vecinos del fraccionamiento El Refugio, se descubrió que José Carlos “N” se mantenía resguardado en un domicilio de la avenida de los Eucaliptos, en donde se cumplimentó una orden de cateo y, posteriormente, la de aprehensión el lunes por la noche.



Ayer, el sujeto enfrentó la audiencia inicial de formulación de imputación por los delitos de violación equiparada y violación impropia, recibiendo la medida cautelar de prisión preventiva.



Guardería cerrada

El subprocurador de Justicia en Zona Tijuana, Jorge Álvarez, detalló que la estancia infantil Los Pitufos se encuentra temporalmente cerrada, mientras se define el grado de responsabilidad, porque los delitos se cometieron en el traslado y no en las instalaciones.



“Ya hubo una clausura temporal por parte de las autoridades municipales, es una guardería privada y ya intervino el Municipio”, explicó.



José Carlos “N” fue capturado al resolverse el delito de violación equiparada y violación impropia, y aún le restan otras cinco investigaciones por abuso sexual, por las cuales también podría ser procesado.



“Es la orden de aprehensión por una carpeta, tenemos cinco carpetas más en integración, pero todas las demás se están integrando por abuso sexual, no por violación, están cinco carpetas en investigación y, en cuestión de días, se van a solicitar las comparecencias”, detalló.



En las investigaciones complementarias, reveló, se definirá si la dueña de la estancia, la esposa del presunto responsable, estaba enterada de los abusos y violaciones de José Carlos “N”.



“El dato que tenemos es que ayudaba a la dueña, que es su esposa, en el transporte de los niños; es donde se empezaron a suscitar estos hechos, no en la guardería, sino en el trayecto”, manifestó.



El subprocurador apuntó que en el transcurso de los próximos días se entrevistará a otros padres de familia que no denunciaron para saber si otros niños fueron abusados.