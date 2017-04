Hombre que extorsionaba a comerciante es detenido por la PGJE

TIJUANA, Baja California(GH)

La Subprocuraduría de Investigaciones Especiales (SIE), a través de la Unidad Estatal de Atención al Delito de Secuestro, aseguró a un sujeto, quien presuntamente extorsionaba a un comerciante a cambio de no causarle daño a su familia.



El detenido es Erick N., “Gastón Rentería”, de 32 años de edad, originario de Tijuana, quien está a disposición del agente del Ministerio Público, en tanto se integra la carpeta de investigación por el delito de extorsión agravada.



Los hechos de los que se le acusa sucedieron el 1 de abril del presente año, luego de que la parte ofendida denunciara los hechos ante la Unidad Estatal de Atención al Delito de Secuestro.



En su comparecencia el comerciante explicó que tiene una mueblería, y el pasado 25 de marzo recibió una llamada telefónica de un sujeto de sexo masculino, quien dijo llamarse “Gastón Rentería”, haciéndose pasar por un cliente interesado en comprar un comedor.



Logrando de esta manera ubicar el negocio de la víctima, en la colonia 20 de noviembre de Tijuana, lugar hasta donde en esa misma fecha, el sujeto arribó al negocio de la víctima, acompañado de otra persona del sexo masculino.



En momento lo amenazaron con armas de fuego, diciéndole que tenía que “pagar piso” por los dos negocios que tenía, siendo la cantidad de 500 dólares por cada uno, amenazándolo de que si no cumplía con las exigencias que le hacían, la matarían a él y a su familia.



Ante esto la víctima optó por entregar en ese momento la cantidad de 250 dólares y 500 pesos, y al no poder pagar la totalidad de la exigencia, el delincuente le exigió dos muebles tipo comedor de su negocio, como pago o abono adicional; siendo al día siguiente 26 de marzo, cuando estos sujetos acudieron de nuevo al negocio de la víctima, para extraer dos comedores y la cantidad de 3 mil 300 pesos en efectivo, producto de las ventas del día.



Después de lo anterior, el extorsionador continuó exigiendo más dinero a la víctima, a través de mensajes de texto de un teléfono celular, amenazando con “levantarlo”.



En vista de esto fue el 1 de abril del 2017, que el ofendido acudió a presentar denuncia ante la Unidad Estatal de Atención al Delito de Secuestro, misma que después de diversas investigaciones, el lunes 3 de abril del 2017, implementó un operativo con elementos de dicha unidad, cuando el extorsionador intentaba cobrar más dinero a la víctima, bajo la misma amenaza de no levantarlo o causarle daño a su familia.



Aproximadamente a las 16:30 horas, se logró el aseguramiento del ahora imputado Erick N., “Gastón Rentería”, a quien se le aseguró una pistola de postas y el teléfono celular por medio del cual se comunicaba con la víctima, mismo que fue señalado por la víctima como el mismo que desde hace días lo estaba extorsionando. Hasta el momento se continúan con las investigaciones para lograr identificar y localizar a los demás participes de los hechos.



La Procuraduría General de Justicia del Estado, exhorta a la población, a acercarse a denunciar hechos ilícitos, como este caso, o las conocidas como extorsiones telefónicas, ya sea acudiendo a las oficinas del Ministerio Público, o bien llamado a los números de emergencia 0911, o de denuncia anónima 089.