Balaceras dejan dos muertos y cuatro heridos

ENSENADA, Baja California(GH)

Dos muertos y otras cuatro personas lesionadas por proyectil de arma de fuego, uno de ellos por un policía, se registraron el fin de semana en este Municipio; el hecho más reciente se registró la tarde de ayer en San Quintín.



De acuerdo a la Policía Ministerial la agresión a balazos fue reportada a la central de emergencias C-4 alrededor de las 15:50 horas, mientras que el cadáver fue encontrado a eso de las 18:00 horas.



El cuerpo sin vida fue localizado tendido sobre una calle del poblado Santa María de las Casitas, localizado al Sur de la demarcación.



Testigos reportaron que la agresión se dio entre los tripulantes de un pick up blanco y un sedán verde.



Al mediodía, Jesús “N”, de 31 años, y fue herido en el pómulo derecho y muslo derecho en la calle Reforma Agraria y Guadalupe Victoria de la parte alta de Maneadero.



Otros hechos



Por la mañana, Andrés Rogelio Sabín Urías, de 28 años falleció en el Hospital General de Ensenada a donde fue trasladado la noche del domingo, desde Ojos Negros, donde resultó herido tras un ataque armado.



La corporación también registró la lesión por arma de fuego que sufrió Amalia “N”, de 61 años, en su pierna izquierda cuando se encontraba en su cuarto del ex ejido Santa María de la delegación de San Quintín.



También en este poblado, un hombre aún no identificado fue herido de bala a la altura del rostro al estar en su domicilio de la calle Carlos Salinas de Gortari del poblado de Padre Kino.



Alrededor de las 19:09 horas del sábado entre las calles 16 de Septiembre y 24 de Febrero de la colonia Sexto Ayuntamiento un individuo fue herido por proyectil de arma de fuego por un agente de la Policía Municipal al tratar de oponerse a su arresto utilizando un arma blanca.



Edgar Salgado Martínez, vocero de Seguridad Pública, admitió que el agente accionó su arma de fuego a su cargo en el momento que el individuo trató de agredirlo con un objeto metálico con punta.