Asesinan a hombre en la Nueva Tijuana

TIJUANA, Baja California(GH)

De varios disparos fue asesinado un hombre la noche del sábado en la colonia Nueva Tijuana, de acuerdo a la versión de testigos, los responsables huyeron a bordo de un pick up.



Alrededor de las 19:16 horas personas reportaron que alguien había hechos detonaciones con arma de fuego cerca de una iglesia, la cual se ubica sobre la avenida Alejandro Von Humboldt.



Agentes de la Policía Municipal, de la delegación Centenario, fueron los primeros en llegar, reportaron que en el lugar se encontraba un hombre con varios impactos de bala, quien ya se encontraba sin vida.



Personas que se encontraban en el lugar, le reportaron a las autoridades que los responsables huyeron a bordo de un pick up color negro, hasta el momento no hay detenidos.