Vincula juez a presunto secuestrador

TIJUANA, Baja California(GH)

Un joven fue vinculado a proceso por presuntamente haber participado en el secuestro de un menor de edad, sus dos cómplices, quienes son menores de 18 años, también fueron procesados.



Los representantes del Ministerio Público detallaron en la audiencia del viernes que los hechos ocurrieron el pasado 25 de febrero, sobre el bulevar Fundadores, tres jóvenes que iban en un vehículo BMW modelo 1992 se le emparejaron a la víctima, quien tiene 17 años.



Le preguntaron que si no sabía en dónde iba a ser una fiesta, que se había publicitado en Facebook, les dijo que sí y les dio indicaciones, pero en ese momento el copiloto así como quien iba en el asiento trasero lo sometieron sujetándolo del cuello.



Lo subieron a la fuerza al vehículo, inmediatamente le ataron las manos con cinta adhesiva, al mismo tiempo le taparon los ojos con el mismo material, pero quedó una rendija por donde podía ver algo.



El joven de 17 años trató de dar otro nombre, pero los plagiarios ya lo tenían ubicado por medio de su cuenta de Facebook, así terminó proporcionándoles el número telefónico de su madre.



Ya por la madrugada del siguiente día los plagiarios se comunicaron con la madre de la víctima y le dijeron que tenía 18 horas para juntar la cantidad de 45 mil dólares para que viera de nuevo a su hijo o si no le iban a disparar en la cabeza.



Los secuestradores, a los 20 minutos, se volvieron a comunicar con la madre para ver cómo iba y la mujer dijo que estaba haciendo todo lo posible para juntar el dinero.



La víctima fue dejada en el patio de la vivienda donde se encontraban, le dieron de comer, le prestaron una chamarra porque estaba lloviendo y le dijeron “para que veas que no somos malos”.



Luego de un tiempo, el joven se dio cuenta de que los secuestradores se habían metido a la casa, por lo que se desató las manos y se quitó la cinta adhesiva de los ojos, entonces se brincó la barda de la casa.



Permaneció unos minutos en una casa que estaba en obra negra y después corrió a un puesto de tacos donde pidió ayuda, en ese momento observaron que se acercaba una unidad de la Policía Municipal.



El joven inmediatamente se acercó a ellos para explicarles lo que había sucedido, cuando circuló a lado de ellos el vehículo BMW, con los tres jóvenes que participaron en el secuestro.