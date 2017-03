Asesinan a hombre en 5 y 10

TIJUANA, Baja California(GH)

Un hombre fue ejecutado a tiros entre los comercios del Swap Meet Cinco y Diez, hasta ayer las autoridades no habían dado a conocer si hay una persona detenida por estar relacionada con el homicidio.

De acuerdo a información obtenida por FRONTERA, los hechos ocurrieron alrededor de las 15:30 horas del viernes.



En un principio se reportó que había una persona lesionada con proyectil de arma de fuego al interior del pasillo Dos del Swap Meet, en donde se encontraban varias personas.



Policía Municipal así como socorristas de Cruz Roja arribaron al lugar y tuvieron a la vista a una persona del sexo masculino de edad aproximada entre 20 y 25 años de edad, presentaba varios impactos de bala en la cabeza.



Al ser revisada la víctima, se percataron que ya no contaba con signos vitales, por lo que fue declarado sin vida en el lugar.



Las autoridades indicaron que inmediatamente realizaron un operativo para tratar de ubicar a los responsables, sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado que hubiera algún detenido.