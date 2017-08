Asesinan a empleado de empresa de telecomunicaciones en El Refugio

TIJUANA, Baja California(GH)

Por la tarde del jueves fue asesinado un hombre que se presume que era empleado de una empresa de telecomunicaciones, fue baleado dentro del vehículo de la empresa y el asesino huyó en un pick up.



Alrededor de a las 13:04 horas del jueves se reportaron al menos cinco detonaciones de arma de fuego en la calle Eucalipto de la colonia El Refugio.



Los primeros agentes en llegar confirmaron que había una persona con múltiples impactos de bala en el interior de un automóvil Chevrolet Spark, rotulado con el logotipo de la empresa de telecomunicaciones.



A los pocos minutos arribaron paramédicos de la estación de Bomberos de Tijuana, que se encuentra cerca del lugar, sin embargo, confirmaron que el hombre baleado había perdido la vida.



Personas que se encontraban en el lugar, informaron a las autoridades que el responsable de haber realizado las detonaciones había escapado a bordo de un pick up blanco, con rumbo al Corredor 2000.



Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que por el momento no se puede dar a conocer el móvil del ataque, ya que aun se encuentran realizando la investigación.