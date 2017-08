Analizarán si vinculan a proceso a presunto asesino de periodista

ROSARITO, Baja California(GH)

Será hasta el domingo próximo cuando la jueza determine si el detenido, acusado como presunto responsable de la muerte del periodista Luciano Rivera, es vinculado a proceso, así se determinó en la audiencia realizada la tarde de ayer.



Asimismo, se acordó que el detenido Alfredo “N”, de 51 años, quedara en prisión preventiva en tanto se establece su situación.



La audiencia programada hacia las 14:00 horas del miércoles se retrasó por casi dos horas y por parte del abogado defensor se solicitó una audiencia privada, argumentando los daños que a través de redes sociales y medios de comunicación se han ocasionado a su cliente, juzgándolo como culpable de un delito que no se le puede imputar.



Sin embargo la petición no prosperó y el fiscal relató los hechos ocurridos la madrugada del lunes en el bar La Antigua, donde Rivera Delgado fue muerto por un disparo de arma de fuego.



En el informe homologado que fue leído no se establece que se hubiera suscitado un pleito entre la víctima y sus agresores antes del ataque y se detalla que de acuerdo con testigos, al lugar ingresaron cinco sujetos incluyendo al detenido, quienes llegaron a bordo de un taxi libre sin placas, ingresando al área conocida como La Terraza del mencionado bar, hacia las 1:05 horas del lunes y comenzaron a bailar cerca de donde se encontraba la víctima.



Menciona el informe que los sujetos permanecieron cerca de 5 minutos al lado de Rivera Delgado y que incluso siguieron a su lado cuando acudió al sanitario.



Fue en ese momento cuando se apreció que uno de los sujetos maniobraba a la altura de su cintura y cuando regresaron los demás les hizo una seña afirmativa con la cabeza, momentos después sacó el arma y le disparó en la cabeza.



De inmediato los cinco salieron del lugar y abordaron el taxi en el que llegaron, el cual fue detenido en la colonia Lucio Blanco, sin embargo ya solo se encontraba el conductor y a sus pies la pistola que presuntamente habría sido utilizada.



La jueza Cinthia Monique calificó como legal de la detención de Alfredo “N”, como coautor del homicidio calificado con ventaja en contra de Luciano Rivera.