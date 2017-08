PEP y Sedena capturan a hombre con más de 10 kilos de 'crystal'

TIJUANA, Baja California(GH)

En un operativo efectuado por la Policía Estatal Preventiva (PEP) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue detenido un sujeto que transportaba en un vehículo aproximadamente 10 kilos y medio de la droga sintética conocida como “crystal”.



El aseguramiento se efectuó cuando los elementos policiacos y militares al realizar un recorrido de vigilancia sobre el bulevar Casa Blanca esquina con calle Acueducto, en la colonia el Pípila, observaron a un sujeto abordo de un Nissan Altima de modelo reciente, con placas de California, en exceso de velocidad.



Al percatarse de que no respetó los señalamientos de tránsito le marcaron el alto al conductor quien se detuvo metros adelante y tras ser abordado se identificó como Sergio “N”, de 34 años, quien mostró un marcado nerviosismo.



Tras realizar una revisión corporal no se le encontró nada ilícito pero al inspeccionar el interior del vehículo encontraron una caja de cartón que contenía diversos paquetes envueltos con cinta adhesiva que contenían una sustancia granulada de color blanco con las características de la droga “crystal”.



Dicha sustancia arrojó un peso aproximado de 10 kilos 432 gramos con los cuales se evitó la distribución y venta en las calles de por lo menos 104 mil 320 dosis que no dañarán la salud de niños y jóvenes tijuanenses.



El sujeto junto con el decomiso fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes quienes serán las encargadas de realizar las investigaciones.



Con estas acciones la Policía Estatal Preventiva (PEP) refrenda su compromiso de combatir de manera permanente a a la delincuencia organizada a traves de decomiso de drogas y detenciones.



Este resultado se suma a las más de 15 toneladas de marihuana incautadas por la corporación estatal en Baja California en las últimas dos semanas con lo cual se debilita al narcotráfico.