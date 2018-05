Critica Dirección de la Policía la liberación de 9 detenidos con armas

TIJUANA, Baja California(GH)

Por contar con orden de aprehensión por el delito de homicidio, privación ilegal de la libertad y posesión de arma de fuego, no fueron liberadas tres de las doce personas detenidas con un arsenal el pasado viernes en la colonia Vicente Guerrero.



El director de la Policía Municipal, Mario Martínez Martínez lamentó que nueve de las personas hayan sido liberadas por lo que consideró necesario que los legisladores federales modifiquen el actual sistema de justicia penal.



“Es lamentable, desafortunadamente lo que yo siempre he dicho, es necesario que nuestros legisladores trabajen, hay una afectación enorme en la ciudad y a nivel nacional, que nos está originando problemas de delincuencia”, declaró.



Reconoció que dicha liberación genera un desánimo entre la corporación.



“No hay temor, nuestro trabajo es siempre tomar precauciones en todo lo que realizamos, estamos poniendo el empeño necesario para darle mayor seguridad a la comunidad, es triste que ocurra este tipo de situaciones”, manifestó.



No culpó a los jueces de la liberación de los presuntos responsables sino a las leyes, las cuales, consideró, es momento de cambiarlas ya que está habiendo una afectación a la comunidad con las personas que están delinquiendo en la calle, que son detenidas un día y liberadas el siguiente.



Martínez Martínez informó que en la presente administración municipal han sido decomisadas más de mil 100 armas de fuego y 800 personas han sido arrestadas por diferentes delitos.



“El trabajo que están realizando mis compañeros es un trabajo que está siendo productivo, en comparación con otros periodos no se había visto este tipo de detenciones, esta cantidad de armas, desafortunadamente no nos ayuda este sistema de justicia”, puntualizó.