Familires buscan a José Andrés García, extraviado el 24 de enero

TIJUANA, Baja California(GH)

La Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a un hombre de 27 años de edad.



El extraviado responde al nombre de José Andrés García Santana. Sus familiares manifestaron que fue visto por última vez el 24 de enero de 2017, cuando salió de su domicilio en el fraccionamiento Villas del Álamo para dirigirse a casa de su mamá en el fraccionamiento El Niño, para hacer un trabajo de albañilería.



Se constató que sí estuvo realizando trabajos con su mamá, pero de ahí salió a buscar unas herramientas y ya no regresó, desde entonces se desconoce su paradero.



José Andrés García Santana es de complexión delgada, tez morena, cabello lacio castaño oscuro, ojos color café claro, cejas gruesas, frente grande, boca grande, nariz grande, pesa 64 kilogramos aproximadamente, y mide 1.68 metros.



El día que se le vio por última vez vestía pantalón de mezclilla azul marino, camisa negra, chamarra verde olivo, y tenis rojos.



Por lo anterior se solicita la colaboración de la ciudadanía, para que en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, lo reporte a la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, o se comunique en Tijuana a los números telefónicos (664) 634-66-21 o al 900-7430 extensiones 1702 y 1703, o bien al número de emergencias 911 o al de denuncia anónima 089.