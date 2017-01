Aumenta en Tijuana número de llamadas de extorsionadores

TIJUANA, Baja California(GH)

En Tijuana las llamadas de extorsión de números con lada 664 son cada vez más comunes, afirmó el subprocurador, Jorge Alberto Álvarez Mendoza.



“La mayoría de las extorsiones que hemos tenido en los últimos meses han sido con ladas de Tijuana, con lada 664, hay que hacer un llamado a la ciudadanía porque antes tenían en mente que no contestarán llamadas con ladas del interior de la República porque probablemente pudiera ser una extorsión”, dijo.



Desafortunadamente, comentó que en los últimos meses la mayoría de las llamadas de extorsión se realizan con teléfonos con lada local.



“Esto no significa que los teléfonos estén en Tijuana, lo que pasa es que las compañías de teléfonos celulares ahora venden chips de cualquier estado de la República o bien pueden venir aquí a comprar los chips y se los llevan al interior del país”, explicó.



El funcionario indicó que tienen detectado que las llamadas se realizan desde el interior de cerezos del país.



“Hemos estado haciendo una análisis todo el año de cómo está funcionando la extorsión telefónica y nos damos cuenta que en ocasiones puede ser cualquier día de la semana, generalmente entre semana, de cualquier día del mes, no por ser diciembre tenemos un aumento de las extorsiones telefónicas”, afirmó.



Álvarez Mendoza especificó que durante este mes no han registrado un incremento considerable del delito.



De acuerdo a la página de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) se han denunciado 52 llamadas de extorsión desde el número telefónico 6441536889 y 23 del número 6441537240.