Juez resuelve que agresora no puede acercarse a víctima

ENSENADA, Baja California(GH)

Atención sicológica durante un año, es lo que pactaron las hermanas que se enfrentaron en audiencia judicial, luego de que una de ellas agredió a golpes a la otra por un supuesto mensaje.



José Luis Castañeda Carrillo, juez de control de procesos, admitió el acuerdo acordada por la víctima y su hermana, Michel “N”, quien deberá presentarse ante un especialista para recibir atención.



El juzgador advirtió a la imputada que durante ese lapso no deberá aproximarse a la víctima, comunicarse o interactuar, y no hacer caso a las restricciones ocasionará que la fiscalía solicite orden de aprehensión en su contra.



Agresión a paciente



La fiscalía acusó a Michel “N” de haber agredido a su hermana el 1 de abril de 2016 a las 09:10 horas en el interior del domicilio de la víctima ubicado en la colonia Revolución.



En esa fecha, detalló, la imputada entró a la recámara, sacudió a la víctima cuando dormía en su cama al tiempo que se recuperaba de una intervención quirúrgica.



Michel “N” reclamó a su hermana por algún mensaje mostrado a la mamá de ambas, mencionó, luego lanzó golpes contra la víctima causando lesiones y malestar por la operación hecha de manera reciente.



La agresión fue interrumpida por el hijo de 14 años de la víctima, indicó, y la imputada amenazó a la ofendida con agredirla de manera posterior, de la misma manera que lo había hecho en otras fechas.



Rescatan a menor



Un pequeño originario de Nayarit, fue encontrado deambulando sin compañía en las calles de El Sauzal deRodríguez la mañana del viernes y quedó en un albergue para su protección.



La Unidad contra la violencia intrafamiliar (UCVI) de la Policía, trasladó alrededor de las 10:21 horas a una casa temporal al niño Ángel “N”, de 11 años.



La Policía Municipal localizó al menor de edad cuando caminaba sin compañía de adulto alguna por la carretera escénica a la altura de la clínica del IMSS, como resultado de un reporte de la central de emergencias C-4.



El pequeño respondió a los uniformados que se dirigía a su estado natal, Nayarit, donde vive su papá porque su mamá lo había abandonado y no tenía familiares en este puerto.



La UCVI trasladó al pequeño con el médico de la Policía para que lo revisaran, por fortuna no mostraba lesiones, luego fue entregado a la Subprocuraduría de Defensa del Menor y la Familia, donde quedó en custodia.