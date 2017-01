900 homicidios sólo en Tijuana

TIJUANA, Baja California(GH)

Hasta el cierre de esta edición, el 2016 registraba un total de 909 personas asesinadas en Tijuana; de acuerdo a las autoridades, el 85% de ellos tienen alguna relación con la venta y el consumo de drogas en la Ciudad.



Las cifras fueron obtenidas por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), y de acuerdo a esos números el año que acaba de terminar es en el que se han cometido más homicidios.



De acuerdo a las estadistas aportadas por la PGJE, corroboradas por las estadísticas presentadas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en el 2016, se cometieron 74 homicidios en enero, 62 en febrero, para el mes de marzo 70; así como 59 en abril; 83 en mayo; 60 en el mes de junio, para julio hubo 81 asesinatos; 58 más en agosto; para septiembre se reportaron 88 homicidios más.



Para el mes de octubre se reportaron otros 74, en noviembre 90, y hasta horas antes de terminar el año se han cometido 110 homicidios en diciembre, dando la suma total de 909 privadas de la vida.



En una entrevista previa con José María González Martínez, subprocurador de Investigaciones Especiales (SIE), responsable de investigar los homicidios que se comenten en el Estado, aseguró que el 85% de los asesinatos es por la guerra que existe entre “narcomenudistas”.



“En el tema de Tijuana ha sido la constante, la pugna entre grupos rivales de narcomenudistas”, dijo González Martínez.



Detalló que la característica principal es que en Tijuana hay presencia de “todos” los grupos delictivos y también la deportación de criminales que estaban en Estados Unidos que llegan a delinquir en Tijuana.



En este año también se notó un ligero incremento en el asesinato de mujeres, las cuales también se ven involucradas en la venta de drogas.



Así como el asesinato de niños a manos de las personas que debían protegerlos, al igual que jóvenes que fueron ultimadas luego de haber sido abusadas sexualmente.



De acuerdo a José María González Martínez, las delegaciones en donde se cometieron la mayoría de los homicidios durante el 2016, fueron Sánchez Taboada, La Presa, y Centro, en la última, específicamente Zona Norte.



El alza viene desde el 2015



Incluso el aumento de los homicidios se pudo percibir desde el 2015, año que resultó ser el más violento en los últimos cinco años, incluso los homicidios incrementaron 32% en comparación al año anterior.



Con a información obtenida por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), durante el 2015 se reportaron 652 muertes violetas en Tijuana, cuando en el 2014 se registraron 492.



También las unidades de inteligencia de las corporaciones policiacas señalan que el repunte de homicidios ocurrió luego de la ejecución de Juan Barajas Aguilar, “El Mono”.



El hombre era considerado por las autoridades como el principal distribuidor de droga en la Zona Norte y desde entonces los homicidios en esta parte de la ciudad comenzaron a incrementarse.



Se rebasó el 2008

La mayoría de los tijuanenses recuerdan tristemente el 2008 porque había sido el año más sangriento en la historia de la Ciudad, en donde fueron asesinadas 844 personas, pues ahora será el 2016 el más sangriento.



Pero a pesar de ello, varios funcionarios señalaron que el 2016 no su podía comparar con lo ocurrido en el 2008, ya que otros delitos de alto impacto también presentaban una alza.



Daniel de la Rosa Anaya, secretario de Seguridad Pública del Estado, quien se ha mantenido en el mismo puesto desde el 2008, refirió que no son las misma condiciones de inseguridad, simplemente por como operaban los grupos delictivos hace ocho años.



“Eran convoys, la ausencia de ciudadanos, de familias, en restaurantes, en diversos espacios públicos, porque era un empoderamiento de grupos criminales y que realmente estaba a la luz del día.



Hoy lo que se ha venido generando son pugnas de esas personas que en aquel entonces en su mayoría de detuvieron y que cumplen su condena y vuelven a estar en las calles y trabajan en actividades ilícitas”, dijo el secretario de Seguridad Pública del Estado.



Perla del Socorro Ibarra Leyva, procuradora de Baja California, informó que a pesar del incremento en homicidios no es la misma inseguridad que se registraba hace ocho años, ya que había otros delitos de alto impacto que también repuntaban, como el secuestro.



“En definitiva yo no creo que estemos viviendo, a pesar del incremento de los homicidios, una situación similar (al 2008), se dieron otras tipo de situaciones que agravaron en ese momento la situación de la delincuencia”, dijo la Procuradora del Estado.