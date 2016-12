'Por qué siempre me deprimo durante la navidad'

TIJUANA, Baja California(GH)

HISTORIA DEL PADECIMIENTO



“Alejandro” es un hombre de 40 años de edad, originario y residente de Tijuana; es ingeniero, está casado y tiene dos hijos.

Acudió a consulta de primera vez solo, porque comentó que desde hace algunos años identificaba que en la época decembrina siempre se deprimía, refiere que desde finales de octubre empieza a sentir algunos cambios en el estado de ánimo, disminuye su energía y las ganas de hacer las actividades diarias. Aunque solo en una ocasión fue tan grave que pensó en quitarse la vida, el resto de las veces empieza a tener problemas en su trabajo y con su familia.

Comentó que ya había acudido con varios médicos, incluso con algunos siquiatras, pero luego deja de ir cuando se siente bien; ha tomado varios medicamentos pero solo por un periodo corto de tiempo. Relató: “Es que ya me la sé, cuando llega el invierno me siento mal, luego oscurece muy temprano y todo me da flojera, o quiero estar mucho tiempo en la cama, yo lo justifico por el frío, pero la verdad es que luego me empiezo a sentir cada vez peor, en la noche no duermo bien y en el día me siento muy cansado, luego dejo de ir a trabajar y no como bien, hasta que ya me obligan a ir al doctor nuevamente, me dan medicamentos, luego ya por febrero me empiezo a sentir mejor y así cada año.

“He estado leyendo mucho y pienso que puedo tener depresión estacional, aunque un doctor me dijo que tenía un tipo de trastorno bipolar, pero como luego ya dejo de ir o cambio de uno a otro pues ya no sé, una parte de mí se niega a que le pongan una etiqueta de un diagnóstico, y pienso que para qué voy si de todos modos se me va a quitar al llegar la primavera; también me han dicho de la terapia pero eso no creo que me sirva, el ir a hablar con alguien, no le veo el caso”.



ANÁLISIS DEL CASO



ara algunas personas, el periodo navideño puede ser la época más temida del año. Algunas personas presentan depresión a causa de la excesiva comercialización enfocada en los regalos y el énfasis en las actividades sociales “perfectas”; además de que todo el mundo parece ser tan feliz, lo que hace que se sientan incómodos, ya que no quieren sentirse “diferentes”. La Navidad también parece ser un detonante para realizar una excesiva auto-reflexión y meditación sobre las insuficiencias de la vida (con una mentalidad de “víctima”) en comparación con otras personas que parecen tener y hacer más.



Durante la Navidad se puede experimentar ansiedad a causa de la presión social para gastar dinero en regalos, lo cual resultará en una deuda que en algunos casos será difícil de pagar. Otras personas le temen Navidad porque se sienten muy solos, ya que en esta época es cuando más se extraña a los seres queridos, sobre todo si han fallecido en fechas cercanas a las navidades. En estos casos, reunirse todos los miembros hace aún más patente la ausencia del padre, la madre o el hijo fallecidos. Y lo mismo ocurre con las personas que se han divorciado o separado recientemente, y es la primera Navidad que tienen que afrontar sin pareja.



Sin embargo, no todos los episodios depresivos en Navidad tienen relación con pérdidas, fracasos, o la presión social como se mencionó anteriormente. Algunas veces la gente tiende a deprimirse únicamente en invierno, y la causa principal es una vulnerabilidad biológica específica a periodos cortos de luz diurna, los cuales afectan directamente el ciclo en el cual ocurren los procesos bioquímicos, fisiológicos o conductuales de los seres vivos (ritmo circadiano). A esta variante de un episodio depresivo recurrente se le llama Depresión Estacional. En este padecimiento, tanto el estado de ánimo y nivel de energía de las personas se normalizan cuando inicia la primavera. El tratamiento para la depresión estacional que ha mostrado mejores resultados ha sido la luminoterapia, los medicamentos antidepresivos y la sicoterapia.



Mantener hábitos de vida saludables (ejercicio, dieta equilibrada, etc.), y contacto cercano con otras personas, pueden ayudar a prevenir los síntomas depresivos y disminuir las posibilidades de que se presenten nuevamente.



Si durante la Navidad se observan trastornos alimenticios, del sueño, pérdida del placer al realizar las actividades cotidianas, aislamiento, tristeza, melancolía y pesimismo, es importante buscar ayuda de un profesional certificado para diagnosticar y tratar la depresión ya que una complicación grave y que se puede evitar es el suicidio.



En el Hospital de Salud Mental se cuenta con un equipo multidisciplinario para tratar los trastornos del afecto como la depresión estacional. Estos casos están basados en historias reales, pero los nombres y datos personales han sido modificados, la intención es apoyar a aquellas personas que se identifiquen con ellos.