Desalienta NSJP a policía

TIJUANA, Baja California(GH)

Diversas disposiciones del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) permiten que algunos delincuentes ni siquiera pisen la prisión, lo que desalienta el trabajo de los agentes de la Policía Municipal, asegura el secretario de Seguridad Pública Municipal.



En entrevista con el equipo editorial de FRONTERA, Marco Antonio Sotomayor Amezcua destacó la baja moral de los oficiales porque algunos de los criminales que aseguran vuelven a delinquir y llegan incluso a cometer delitos más graves.



Destacó la necesidad de los proyectos de prevención del delito entre los jóvenes, porque si no serán estos los próximos en unirse a las filas de los cárteles de las drogas.



Como ejemplo, Sotomayor Amezcua señaló el arresto que realizó la Policía Municipal de un joven de 20 años apodado el “Minimí”, quien resultó ser un presunto sicario, responsable de haber cometido varias ejecuciones.



Destacó que Tijuana pasó por una situación de seguridad, la cual se logró controlar, pero no se atendió bien la prevención.



“Si hubiéramos atendido la cuestión preventiva bien en Tijuana en aquel entonces (2008, 2010) tal vez este joven no se hubiera convertido en un delincuente, en un homicida”, dijo. Sotomayor Amezcua indicó que gracias a su experiencia en la Subsecretaría de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), conoce cuáles son las colonias más susceptibles de Tijuana y donde se debe trabajar.





A pesar del déficit de elementos que tienen, saber cómo se van distribuir, por ejemplo en planteles educativos donde hay personas que se dedican a vender droga, ¿qué jerarquía tendrá la prevención del delito para el Ayuntamiento?



Yo creo que las dos vertientes que planteaba tienen la misma jerarquía, control policial, porque eso es lo urgente que se tiene que atender de manera inmediata para prevenir que se sigan perdiendo vidas, que tengamos problemas de robos a comercio.



Pero la prevención debe estar en el mismo plano, la prevención no es nada más la presencia policiaca que inhibe, sino la prevención de fondo.



Atender los fenómenos que se están dando en nuestras comunidades y que son verdaderamente el caldo de cultivo de la violencia o el motor de la violencia.



Yo les decía en el comité si el dinero no nos alcanza vámonos por la prevención de las adicciones, eso es fundamental y sí nos alcanza un poquito el tema de la violencia familiar, por qué, porque si un joven vive violencia en su casa cree que la violencia es una herramienta para dirimir controversias.



¿Pero en la realidad dónde queda la prevención, es decir dónde se encuentra hoy?



Sí, en la realidad por supuesto en todos los temas siempre es lo urgente, o sea como que lo urgente, pero para nosotros no lo estamos viendo así y le estamos apostando a que las dos cosas sean urgentes.



¿Pero no hay ningún control para la gente que se dedica a la venta de drogas en las escuelas?



Lo que nosotros estamos haciendo desde el Grupo de Coordinación es, hay mucha información que las personas nos comparten de manera anónima a través del número de denuncia 089 y nosotros vamos a hacer una campaña con el Gobierno del Estado para que la gente siga compartiendo esa información.



Cuál es la estrategia, que todas las denuncias que lleguen al número de denuncia anónima sean atendidas, entonces a través del Grupo de Coordinación nos dividimos las denuncias y las trabajamos.



Les damos prioridad, obviamente, aquellas que estén cerca de planteles educativos, en las comunidades prioritarias, pero quiero decirle que el 100% de esas denuncias se atienden, no nada más por parte de la Policía Municipal, sino por las demás instancias que forman parte del Grupo de Coordinación.



Que tenemos un problema de “narcomenudeo”, pues claro que lo tenemos, no lo voy a negar, pero nosotros lo estamos atendiendo y la instrucción es que los policías, de manera preventiva, cuando detecten una situación de “narcomenudeo” los detengan en flagrancia.



Lo que me encontré antes de que llegara era que había una cierta desmoralización, no sé si sea correcta esa palabra, pero estaba baja la moral de nuestros compañeros porque ahora con el nuevo código nacional de procedimientos penales no hay prisión preventiva para muchos delitos que antes sí la tenían.



Qué significa esto, que si tú detienes a una persona que está llevando a cabo un delito de “narcomenudeo” en flagrancia y lo presentas con el juez, el juez de control lo va a dejar en libertad, aunque esté afuera de una escuela.

No porque el juez quiera, sino porque así lo establece el Código, no hay prisión preventiva, si tú detienes a una persona con un arma de fuego, mientras no haya lesionado a nadie, la persona va a entrar y salir.



La semana pasada, dos personas, a bordo de un taxi, mataron a una persona en el Bulevar 2000, esas dos personas 10 días antes habían sido detenidos por la Policía Municipal con drogas y armas, fueron dejadas en libertad, bajo el esquema legal anterior esas personas hubieran estado detenidas.



Entonces qué sucede, tú detienes a las personas y salen en libertad, pero yo les he dicho a los jefes de Distrito ustedes deténgalas, si las tenemos que detener tres veces a lo mejor en la tercera vez el juez de control ya dice pues esta persona ya no es primodelincuente, entonces ahora sí lo voy a dejar.



Nosotros no podemos poner como pretexto el Código Nacional de Procedimientos Penales o que los jueces dejan en libertad, nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde.



Si vemos a personas que está vendiendo droga detenerlas, asegurarlas y presentarlas, así vayan a salir en libertad en cuanto lo dejemos.



¿Ha tratado algún grupo criminal negociar con usted?

No.



¿Cree que lo van a hacer?

Desconozco, pero afortunadamente nadie se ha acercado a un servidor.



¿Y si lo hacen?



Yo tengo una responsabilidad con el Alcalde, tengo una responsabilidad legal, tengo una responsabilidad con la gente de Tijuana y mi compromiso va a ser mi trabajo como secretario de Seguridad Pública.



Lo que ya comenté, y nada va a evitar que yo siga ese camino, el camino de buscar mejorar la seguridad de los Tijuanenses.



¿Confía que esos 2 mil 200 elementos trabajen para usted, y no para otros grupos?



Pues, afortunadamente están los mecanismos que nos permiten hacer una depuración de la corporación de aquellos elementos que no cumplan los requisitos de Ley, entonces más allá de eso yo voy a confiar en los elementos que estén certificados.



Aquellos que no cumplan con los requisitos o que cometan actos de corrupción se les pierde la confianza y se van a llevar a cabo las medidas legales correspondientes, con aquellos que sí hagan su trabajo bien vamos a confiar totalmente.



¿El puesto que asumió no le da miedo?

No.



¿Qué le dijo su familia?



Pues, es un tema, una decisión que se toma de manera conjunta, pero para mí es una gran responsabilidad, si tuviera miedo no hubiera tomado la responsabilidad, lo que yo quiero hacer es contribuir con lo que yo conozco y hacer todo mi esfuerzo para que mi Ciudad sea más segura.



Soy tijuanense, aquí es donde vive mi familia, donde viven mis hijos y donde voy a quedarme después de que termine mi periodo en la corporación.



Este año será recordado por ser el más violento, creo que no espera tomar las riendas de la Secretaría con una situación así, ¿pero será un reto a superar?



Tuvimos algunos años de relativa calma y obviamente hubiera sido más cómodo para un servidor el tomar la administración con un esquema diferente en lo que respecta a los delitos de alto impacto.



Sin embargo, eso no se puede elegir, creo que al final la responsabilidad nuestra es buscar que esa tendencia de aumento de homicidios disminuya y de algunos delitos en específico.



Yo no quiero que la violencia se controle sola, que nada más seamos espectadores de lo que sucede, que si a lo mejor ahorita las condiciones afuera hay una paz entre los grupos delincuenciales las cosas están bien.



No, nosotros tenemos que controlar lo que sucede en la Ciudad, cómo, pues a través de las estrategias que he comentado, no todo lo vamos a hacer nosotros sino obviamente con la coordinación.



Tener presencia policiaca, inhibir la comisión de los delitos, si alguien comete un delito nosotros hacer lo posible por detenerlos, obviamente en el marco legal, eso sí es importante decirlo.



Nosotros no vamos a permitir excesos, no por el pretexto de traer paz a Tijuana vamos a cometer actos ilegales.



¿Los alcoholímetros seguirán funcionando?



Sí, por supuesto, han seguido funcionando sin mayor problema desde que cambió la administración y creo que es una medida muy buena que hay que fortalecer porque evitan muertes.



Hay unas ideas muy buenas que se han planteado, por ejemplo trabajar con los dueños de bares en donde se pueden tener las boquillas para que las personas antes de irse puedan hacerse la prueba.



Aquí la idea es, cómo le hacemos para que aquellas muertes que no se tienen que dar pues se eviten, muertes que no tienen sentido y no deberían de darse.



¿El problema histórico de las cámaras de vigilancia ya se superó o sigue?



Sí es un problema histórico, de las más de 400 cámaras que se instalaron, que estén funcionando al 100% yo le puedo decir que son 55.



Hay un grupo de como 80 cámaras que el enlace falla, de repente vienen, de repente van, es un tema jurídico que está siendo analizado, lo que sí es que no podemos permanecer como estamos.



El control técnico lo tiene una empresa y jurídicamente estamos imposibilitados en este momento para poder intervenir, de alguna manera vamos a solucionarlo, no va a terminar la administración y nos vamos a quedar como ha seguido.



Ya sea que jurídicamente se resuelva, ya sea que se adquiera equipamiento nuevo y eso lo estamos analizando.