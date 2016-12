Sale cara deuda al Municipio

TIJUANA, Baja California(GH)

De cada seis pesos que destina el Ayuntamiento a saldar la deuda de 2 mil 700 millones de pesos, cinco se pagan a intereses y solo uno abona a capital.



"Quiero pensar que esa era la mejor opción que tuvieron para decidir, porque no hay que ser injustos, hay que retrotraernos en tiempo y ver cuál era la circunstancia que se veía", declaró el presidente municipal, Juan Manuel Gastélum Buenrostro.



Detalló que en los últimos siete años se han pagado 415 millones de pesos de deuda, de los cuales 362 millones de pesos fueron de intereses y solo 53 millones de pesos a capital.



"El problema no es deber, porque acuérdense, si no debes no traes el carrito, no traes la camisa, no te compras los zapatitos, siempre debes, la clave aquí es pagar, cómo lo pagas", afirmó.



Depende de condiciones



Consultado al respecto de la deuda, el presidente del Colegio de Economistas de Baja California, Domingo Ramos Medina, explicó que por lo general al adquirir una deuda lo primero que se pagan son intereses.



"Generalmente cuando compras una casa, un crédito hipotecario, lo primero que pagas es puro interés y luego empiezas a abonar a capital de manera gradual", señaló.



Ramos Medina añadió que es como cuando se paga un crédito bancario, pero habría que revisar las condiciones de la renegociación de la deuda.



"Ese tipo de negociaciones de prestamos a los gobiernos habría que revisar bien cuales son las condiciones de contratación y de negociación porque va implícito lo que vas abonar de interés y de capital en los periodos de tiempo", enfatizó.



El Ayuntamiento tiene tres diferentes deudas, dos con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) que deberán liquidarse en 2029 y 2040, y otra con Banorte que se terminará de pagar en 2031.